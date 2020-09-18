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ملف بريكست يتصدر جدول أعمال القمة الأوروبية الأسبوع المقبل

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
بروكسل - د ب أ:
نشر في: الجمعة 18 سبتمبر 2020 - 7:46 م | آخر تحديث: الجمعة 18 سبتمبر 2020 - 7:46 م
قال مسؤول أوروبي، اليوم الجمعة، إن قادة الاتحاد الأوروبي سيبحثون ملف بريكست وتهديد الحكومة البريطانية لانتهاك محتمل لاتفاق الانسحاب من التكتل.

وذكر المسؤول الأوروبي عقب اجتماع بين كبير المفاوضين الأوروبيين ميشيل بارنييه ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أن "هناك حاجة لتنفيذ اتفاق الانسحاب كاملا، لا شك في هذا".

وقال المسؤول إن "الاتحاد الأوروبي لم يشعر بالخوف ولا بالانفعال، لكن انتهاك الاتفاق الدولي أمر مقلق للغاية".

ومن المقرر أن ينظر قادة الدول السبع والعشرين بالاتحاد الأوروبي في الوضع خلال اجتماع خاص للمجلس الأوروبي يومي 24 و25 من سبتمبر الجاري، وفقا للمسؤول.

كان إعلان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن نيته التراجع عن أجزاء من اتفاق الانسحاب من أجل حماية مصالح وطنية قد تسبب في عاصفة من الغضب في الداخل والخارج في وقت سابق من هذا الشهر.

ويهدد الاتحاد الأوروبي بإحالة القضية إلى المحكمة، لكنه لم يتخل بعد عن المفاوضات.

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