تقارير: مقتل خمس نساء في هجوم على عزاء في المكسيك

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فتح مسلحون يوم الخميس النار على مقدمين لواجب العزاء في وسط المكسيك ما أسفر عن مقتل 5 نساء ، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وكانت النساء يشاركن في مجلس عزاء لرجل قُتل قبل يومين في نفس المنزل في سيلايا بولاية جواناخواتو.

وذكرت صحيفة "لا ريفورما" اليومية أن أربعة أشخاص أصيبوا أيضا في الهجوم.

وطاردت الشرطة المهاجمين واشتبكت معهم ما أسفر عن قُتل أحدهم واعتقال ثلاثة.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أدى هجوم مماثل على مجلس عزاء إلى مقتل تسعة أشخاص في مدينة كويرنافاكا، على بعد حوالي 80 كيلومترا جنوبي العاصمة مكسيكو سيتي.