قيم خبير طبي في المركز الطبي بجامعة كولومبيا في نيويورك بريسبيتريان، الوضع الذي وصفه بالمزري في مستشفى مدينة نيويورك، حيث ارتفع أعداد مرضى فيروس كورونا، بشكل كبير في الأسبوع الماضي.

وقال الدكتور كريج سبنسر، مدير الصحة العالمية في طب الطوارئ ، لمراسل CNN الثلاثاء: "الحقيقة هي أن ما نراه الآن في غرف الطوارئ لدينا مروع".

وأضاف سبنسر أن الأمور تصاعدت منذ الأسبوع الماضي عندما كان يذهب فقط مريض واحد أو اثنين من مرضى فيروس كورونا في كل نوبة إلى غرفة الطوارئ.

وتابع "هذا الأسبوع في ورديتي كان يوجد مريض بكورونا أعتني به، بالإضافة إلى بعض المرضى الذين أصبحت حالتهم شديدة الخطورة، وتم وضع العديد منهم على أنابيب التنفس".

ومع توقع استمرار ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، رفض الطبيب فكرة أن الولايات المتحدة قد تعود إلى الوضع الراهن بحلول عيد الفصح، قائلا: "أعتقد أننا سنكثف التدابير التقييدية بحلول عيد الفصح في غضون أسبوعين أو 3 أسابيع فقط".

وأضاف: "ما نعرفه هو أن هناك حسابات يمكن أن تخبرنا أن عدد الحالات سيستمر في الارتفاع، والواضح أننا حقًا في بداية هذا التفشي".

وكان قال الرئيس ترامب في وقت سابق يوم الثلاثاء الماضي، إنه يريد عودة فتح اقتصاد البلاد في عطلة عيد الميلاد الموافق 12 أبريل. "سيكون لدينا كنائس مكتظة في جميع أنحاء بلدنا أعتقد أنه سيكون وقتًا رائعًا".

فيما سلط سبنسر الضوء أيضًا على كيفية إجبار العاملين في مجال الرعاية الصحية على التعامل مع الإمدادات الطبية المحدودة، حيث يستخدم بعض الموظفين نفس قناع n-95 لمدة أسبوع كامل.

واختتم حديثه قائلا: "لا تريد مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن تعيد استخدام هذه الكمامات لكن سلسلة التوريد ضعيفة للغاية".