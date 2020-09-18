 الرئيس الفرنسي يبحث مع عون مسار تشكيل الحكومة اللبنانية - بوابة الشروق
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الرئيس الفرنسي يبحث مع عون مسار تشكيل الحكومة اللبنانية

أسماء الدسوقي
نشر في: الجمعة 18 سبتمبر 2020 - 1:00 م | آخر تحديث: الجمعة 18 سبتمبر 2020 - 1:00 م

يبحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مع نظيره اللبناني ميشال عون، مسار تشكيل الحكومة اللبنانية.

وطالب ماكرون، حسبما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية» في خبر عاجل، اليوم الجمعة، بتأمين تشكيل الحكومة في أقرب وقت ممكن.

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