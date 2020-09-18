أسوان: 99 مرشحا محتملا لمجلس النواب يخضعون للكشف الطبي

استقبل القومسيون الطبي التابع لمديرية الصحة بأسوان حتى الآن 99 مرشحا محتملا لخوض انتخابات مجلس النواب 2020 والذين تقدموا للكشف الطبي وعمل التحاليل حتى صباح اليوم الجمعة.



وقال الدكتور ماهر لوقا، مدير القومسيون الطبي بمديرية الصحة بأسوان إن المتقدمين "85 رجلا و14 سيدة" أجروا تحليل الدم بالمعمل الإقليمي لتحليل الدم ، والفحوصات الطبية والتحاليل الخاصة بالباطنة أو النفسية.



وأضاف أنه يتم تسليم الذين يجتازون الكشوفات والفحوصات الطبية اللازمة شهادة معتمدة لتقديمها للَجنة المشرفة على الانتخابات بمحكمة أسوان.