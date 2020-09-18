تقرير: قراصنة من الصين يستولون على بيانات إسبانية خاصة بلقاح ضد كورونا

نشرت صحيفة "إل باييس" الإسبانية تقريرا عن قيام قراصنة من الصين بالاستيلاء على بيانات جمعها علماء إسبان حول تطوير لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد.



وكتبت الصحيفة، اليوم الجمعة، أن رئيسة جهاز المخابرات الإسبانية باز استيبان، قالت إن الهجمات التي قام بها القراصنة زادت خلال فترة الإغلاق ليس فقط في إسبانيا "في الكم والنوعية".



وحذرت أستيبان من أن لصوص البيانات مهتمون بالأبحاث الخاصة بمكافحة كوفيد 19.



وأضافت الصحيفة، نقلا عن دوائر مطلعة، أن معظم هجمات القراصنة تنطلق من الصين وروسيا، مبينة أنه في كثير من الحالات تشارك هيئات حكومية من هاتين الدولتين في الهجمات، غير أنه في بعض الأحيان يكون مصدر الهجمات جامعات أو عصابات إجرامية تسعى إلى تحقيق مكاسب مالية من خلال البيانات المغتصبة.



وترجع معظم عمليات القرصنة المسجلة في إسبانيا إلى جهات صينية.



وأكدت الهيئات الإسبانية التي توجهت إليها الصحيفة بأسئلتها أنه لم تحصل مع ذلك خسائر للبيانات التي لديها بفعل القراصنة.