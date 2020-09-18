 وزير أوكراني يؤكد استعداد كييف لأن تصبح بلد عبور أمام المسافرين بين أوروبا والصين - بوابة الشروق
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وزير أوكراني يؤكد استعداد كييف لأن تصبح بلد عبور أمام المسافرين بين أوروبا والصين

اوكرانيا - ارشيفية
اوكرانيا - ارشيفية
كييف - أ ش أ
نشر في: الجمعة 18 سبتمبر 2020 - 8:55 م | آخر تحديث: الجمعة 18 سبتمبر 2020 - 8:55 م
بحث وزير مجلس الوزراء الأوكراني أوليه نيمتشينوف، والسفير الصيني لدى أوكرانيا، فان شيان رونج، اليوم الجمعة، تطوير سبل التعاون في قطاع السياحة بين البلدين.

وقال نيمتشينوف، حسبما نقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، إن أوكرانيا على استعداد لكي تصبح بلد عبور للمسافرين بين أوروبا والصين.

وأضاف أن سوق الطيران الأوكراني متاح لإقامة رحلات طيران مباشرة من جانب خطوط الطيران الصينية، مشيرًا إلى أن تدفق حركة الركاب من الصين ارتفع رغم جائحة فيروس كورونا.

يذكر أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قدم نظاما مؤقتا للسفر بدون تأشيرة للمواطنين الصينيين الذين يدخلون أوكرانيا بغرض السياحة خلال الفترة التي تتراوح بين الأول من أغسطس الماضي وحتى 31 يناير لعام 2021.

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