أعلن الكاتب والروائى الدكتور يوسف زيدان، عن الانتهاء من تأليف روايته الأحدث «حاكم.. جنونُ ابن الهيثم»، والتى تدور حول شخصية العالم الحسن ابن الهيثم، مؤسس علم البصريات والفلكى الذى بحث فى تكوين العالم.

ونشر «زيدان» تدوينة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، جاء فيها: "فجرَ اليوم، كتبتُ آخر سطرٍ في روايتي القادمة: حاكم، جنون ابن الهيثم"

ومن أجواء الرواية نقرأ: «أطرق ابنُ الهيثم لحظةً بدا فيها بهيئة المهموم، وغاب فى غور التفكُّر ثم استفاق، وقال بأسى العلماء العارفين: يا مطيع، دع عنك الخوض فى دقائق وعموميات المعتقدات المتخالفة، فهذا مخاضٌ لا آخرَ له، ولا نجاةَ من الغرق فيه، واعلم أن ما يتخالفون فيه اليوم بدعوى إعلاء رأى الإسلام الحق، وبزعم رفعهم راية الشرع، هو فى معظمه، مما صنعه الأُمويون ثم كتبهم من بعدهم العباسيون، لخدمة أغراض أولئك وهؤلاء، فلا عليك من ذلك كله، واحضر المحبرة والأوراق كى أُملى عليك بعض مسوَّدات كتابى الكبير فى طبيعة الرؤية والإبصار.. سألته وأنا أهمُّ بالجلوس قُبالته لأكتب ما سوف يُمليه عليَّ، عن العنوان الذى اختاره لكتابه الكبير هذا، المدهشة للأذهان مسوَّداته؟ فقال بصوتٍ خفيض: المناظر».

وكان "زيدان" قد أعلن فى وقتٍ سابق عن نيته الكتابة عن مجموعة من العلماء أصحاب الفكر المستنير، وأنه بدأ بالفعل إحصاء العلماء، الذين يحب الكتابة عنهم، ومنهم: «أبو الريحان البيرونى، ابن الهيثم، ابن النفيس».

وقد بدأ زيدان هذه السلسلة برواية «فردقان»، الصادرة عن «دار الشروق» والتى تناول فيها حياة الشيخ الرئيس ابن سينا. وتأتي رواية «حاكم.. جنونُ ابن الهيثم»، العمل الثاني بمشروعه في الكتابة عن مجموعة من العلماء أصحاب الفكر المستنير.