كورتوا: لدينا رغبة كبيرة في الاحتفاظ بلقب الدوري الإسباني

أكد البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى فريق ريال مدريد الإسباني إن فريقه مستعد للمباراة الأولى في الدوري الإسباني الدرجة الأولى «الليجا» أمام ريال سوسيداد، وبـ«حالة جيدة للغاية»، مشيرا إلى أن الجميع لديه رغبة كبيرة في الاحتفاظ باللقب.

وأوضح كورتوا عن مواجهة سوسيداد عطلة هذا الأسبوع «اللعب هناك (في سان سباستيان) دائما ما يكون صعبا، لعبنا هناك بعد الحجر الصحي، الأجواء بدون جمهور مختلفة لكنه فريق صعب للغاية واللعب أمامه دائما معقدا».

وتابع في تصريحات لوسائل إعلام النادي «لدينا رغبة كبيرة في المنافسة على اللقب والاحتفاظ به، نتمنى الفوز بالليجا مرة جديدة».

ورغم إقراره بضيق الوقت للاستعداد للموسم الجديد، إلا أن كورتوا أكد أن اللاعبين «بحالة جيدة للغاية لانطلاقة الليجا».

وأشار الحارس «شخصيا أشعر أنني في حالة جيدة للغاية، لمحاولة مواصلة النتائج الجيدة التي حققناها بعد الحجر الصحي».

وعن التحدي الخاص بالفريق هذا الموسم، قال «التتويج بكل الألقاب، هذا هو ما نضعه دائما نصب أعيننا في ريال مدريد، هدفنا هو الفوز بأكبر عدد ممكن من الألقاب هذا العام».

نجح فريق ريال مدريد في التتويج بلقب الدوري الإسباني الرابع والثلاثين في تاريخ النادي كأكثر نادي تتويجًا باللقب بعدما جمع 87 نقطة فيما جاء في المركز الثاني فريق برشلونة برصيد 82 نقطة، أما أتلتيكو مدريد فجاء في المركز الثالث برصيد 70 نقطة أما إشبيلية فجاء في المركز الرابع برصيد 70 نقطة.

فيما أقصى فريق ريال مدريد من دور الـ 16 ببطولة دوري أبطال اوروبا على يد مانشستر سيتي الإنجليزي بعدما خسر بنتيجة 2-1 في ملعب سانتياجو برنابيو، وانهزم في العودة أيضًا بملعب الاتحاد بنفس النتيجة.