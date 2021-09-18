تعتزم وزيرة الدفاع الألمانية كرامب- كارنباور تقديم مقترح هدفه تعزيز المهام العسكرية للاتحاد الأوروبي عن طريق تشكيل تحالفات تكونها دول أعضاء من داخل الاتحاد.

وقالت كارنباور في تصريح نقلته شبكة (دويتشه فيله) الألمانية - "أعتقد أن المادة 44 من المعاهدات الأوروبية تمنحنا الفرصة لاستصدار قرارات مشتركة من الاتحاد الأوروبي وتنفيذ مهام أوروبية عن طريق تحالفات تكونها دول أعضاء راغبة في تشكيل هذه التحالفات".

وأضافت كرامب-كارنباور:"نعمل على إعداد مقترح يُنْتَظَر طرحه للنقاش في أكتوبر المقبل خلال اجتماع وزراء دفاع التكتل".

وتنص المادة 44 على أن مجلس الاتحاد الأوروبي بإمكانه تكليف مجموعة من الدول الأعضاء بتنفيذ مهمة ما في حال كانت هذه الدول راغبة في هذه المهمة وفي حال كان لديها القدرات اللازمة لمثل هذه المهمة. وتشير المادة إلى أنه لا يتعين أن تشارك كل الدول الأعضاء في مثل هذه المهام بصورة مباشرة.

ورأت الوزيرة الألمانية أن على الأوروبيين أن تكون لديهم القدرة على التصرف بشكل ذي مصداقية إذا أرادوا أن يأخذهم العالم على محمل الجد وأن تكون لهم مصداقية، ولفتت إلى أنه من الممكن أن تكون هناك "مواقف يكون لدينا فيها وضع مصالح مختلف ويمكن أن يكون هذا أيضاً داخل حلف شمال الأطلسي (ناتو)".

وأضافت كرامب-كارنباور أنها دعت داخل الاتحاد الأوروبي لهذا السبب إلى مباشرة الأمور بشكل محدد ومناقشة كيف تصدر القرارات، ومن يقود القوات، وما هي الوحدات التي سيتم تحديدها للمهمة وما هي قوات الدعم. ورأت الوزيرة أن ثمة فرصة لتحريك الأمور في هذا الشأن في الوقت الراهن.