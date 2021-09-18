ألمانيا: عشاق «أكتوبر فست» يقيمون احتفالا بديلا بساحة المهرجان

شهدت مدينة ميونخ، اليوم السبت، احتفالًا بديلًا لمهرجان "أكتوبر فست"، أكبر مهرجان شعبي في العالم، بعد إلغائه للسنة الثانية بسبب جائحة كورونا.

جاء ذلك عندما توجه عشاق للمهرجان اليوم السبت، مرتدين الأزياء التقليدية إلى مراعي ساحة "تيرزينفيزه"، التي يقام عليها مهرجان أكتوبر فست، حاملين حقائب تحوي جعة ووجبات خفيفة.

وصاح المتجمعون هناك في الطقس المشمس بعبارة "ها قد انفتحت" التقليدية، التي جرت العادة أن يصيح بها عمدة ميونخ عند الساعة الثانية عشرة ظهرا، مع فتح أول برميل جعة في مستهل انطلاق مهرجان أكتوبر فست.

وفتح رجلان برميل جعة سعة خمسة لترات عند الساعة المحددة تقليديا لفتح أول برميل، وكتبا في منشور "ها قد فعلناها".

وأحضر زوجان مع ولديهما حقائب تحوي بيرة ومعجنات ووجبات خفيفة، وقالت الأسرة: "جئنا لأننا افتقدنا المراعي".

وعلى عكس العام الماضي، لم يكن هناك حظر على تناول المشروبات الكحولية في المراعي، حيث كان مسؤول الشؤون الاقتصادية في ميونخ ورئيس مهرجان أكتوبر فست، كليمنس باومجرتنر، أكد أن المراعي منطقة ساحة خضراء مفتوحة ويمكن لكل واحد أن يستخدمها بالشكل الذي يريده في إطار التعليمات، ومسموح بشرب الجعة في ساحة تيريزنفيزه.