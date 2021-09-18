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منطقة ساموا الأمريكية تقرر تعليق الرحلات الجوية لاكتشاف حالات كورونا

أ ش أ
نشر في: السبت 18 سبتمبر 2021 - 12:24 م | آخر تحديث: السبت 18 سبتمبر 2021 - 12:24 م
قررت حكومة منطقة (ساموا) الأمريكية تعليق الرحلات الجوية من وإلى البلاد لحين إشعار آخر؛ بسبب اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا.

وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، اليوم السبت، أن جزيرة ساموا سجلت أول حالة إصابة بفيروس كورونا.

وأكدت وزارة الصحة في الإقليم الأمريكي، الذي يقع بجنوب المحيط الهادي بالقرب من دولة ساموا، وجود حالة إيجابية واحدة بفيروس كورونا بين 43 شخصا عائدين من السفر وكانوا يمكثون في فندق طبقا لتعليمات الحجر الصحي للبلاد الخاصة بالمسافرين.

وأشارت الوزارة إلى أن المسافر لم يكن يُظهر أي أعراض للإصابة بكوفيد-19، كما كان مُلقحا بالكامل، مشيرة إلى أنه حاليا تحت المراقبة في منشأة عزل صحي.

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