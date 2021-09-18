واشنطن ترحب بإعلان باريس مقتل قيادي إرهابي في الساحل الإفريقي

رحبت الولايات المتحدة، بإعلان فرنسا بأن قواتها تمكنت من قتل أحد القيادات الإرهابية في منطقة الساحل الإفريقي ويدعى "عدنان أبو وليد الصحراوي".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس - في بيان اليوم - إن فرنسا، التي تعد حليفا وشريكا للولايات المتحدة، تواصل بذلك تأكيد التزامها بمكافحة الإرهاب وحماية المدنيين في غرب إفريقيا بالتنسيق مع الشركاء بالقارة السمراء.

وأضاف برايس، أن "عدنان الصحراوي" وباعتباره كان زعيما لتنظيم "داعش" الإرهابي في الصحراء الكبرى بإفريقيا، فإنه يتحمل المسئولية عن أحداث العنف التي أودت بحياة أعداد كبيرة من المدنيين والعسكريين في الساحل الإفريقي، ومن بين ذلك هجوم يوم 4 أكتوبر 2017 على نقطة مراقبة أمريكية نيجرية مشتركة في منطقة "تونجو تونجو" بالنيجر؛ مما أسفر عن مقتل 4 جنود أمريكيين وأربعة نيجريين.

وأكد المتحدث الأمريكي أن الولايات المتحدة مستمرة في التزامها بدعم جهود الشركاء الأفارقة، والمجتمع الدولي من أجل تحسين مستوى السلامة والرخاء للمدنيين في منطقة غرب إفريقيا.