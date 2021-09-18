حسين فيصل: رحلت عن الزمالك بطريقة غير جيدة ولا أفكر في العودة

انتقد حسين فيصل، مهاجم الزمالك الشاب، والمنتقل حديثًا لفريق سموحة، الطريقة التي تم الاستغناء عنه بها من قبل النادي، حيث أكد أنه رحل عن الزمالك بعدما تم إبلاغه بفاكس.

وقال فيصل في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورتس»: «الزمالك أنهى تعاقده معي واستغنى عني مجانا، ومن الطبيعي أن أحزن من هذه الطريقة».

وأضاف: «طريقة الاستغناء عني كانت غير جيدة، كما أن هناك مشاكل حدثت بيني وبين الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني ومساعده السابق أسامة نبيه».

وتابع: «لا أفكر حاليا في مسألة العودة للزمالك، وأحلم بالرحيل إلى أوروبا مستقبلا عبر بوابة سموحة بعد التألق الموسم الأول».

في سياق متصل أكد فيصل أنه فضل الرحيل إلى الفريق السكندري، رغم تلقيه عروضا من الجونة وسيراميكا كليوباترا.

وأوضح: «أحمد سامي مدرب سموحة تحدث معي، واقتنعت بالرحيل إلى هذا النادي، لأنه فريق كبير ولديه طموح المنافسة باستمرار على مقدمة الدوري».

وأتم: «أسعى لإثبات قدراتي أولا، والظهور بصورة مميزة تساعدني على الانضمام لمنتخب مصر».