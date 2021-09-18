الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم: شبورة صباحية والقاهرة 33

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس نهارا اليوم السبت حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية، وحار رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وليلا لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومعتدل الحرارة على باقي الأنحاء.

وأضاف الخبراء أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية للقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون حفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 33 23

الإسكندرية 31 23

وادي النطرون 32 23

طنطا 32 23

شبين الكوم 32 23

دمنهور 31 22

بلطيم 31 24

مطروح 29 22

السلوم 30 22

سيوة 33 22

بورسعيد 30 24

دمياط 30 22

الزقازيق 33 22

المنصورة 32 22

الاسماعيلية 33 22

السويس 33 23

العريش 31 23

رفح 31 22

رأس سدر 35 23

نخل 31 16

نويبع 33 24

طابا 32 22

كاترين 29 17

الطور 32 25

شرم الشيخ 34 26

الغردقة 34 27

مرسى علم 33 27

الفيوم 33 24

بنى سويف 33 23

المنيا 33 24

أسيوط 34 24

سوهاج 34 24

قنا 35 24

الأقصر 35 25

أسوان 36 25

ادفو 36 25

أبوسمبل 36 25

الوادى الجديد 35 25

الشلاتين 35 29

أبو رماد 35 28

حلايب 34 28

رأس حدربة 33 28