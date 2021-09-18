تاج الدين: بروتوكول العلاج ضد كورونا خليط بين التجربة المصرية الأكيدة والتجارب العالمية

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنَّ بروتوكول العلاج المصري ضد فيروس كورونا قائم على التجارب العالمية والخبرات المتبادلة إلى جانب الخبرة التراكمية الكبيرة لدى أطباء الصدر والحساسية في مصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء السبت، أنَّ البروتوكول خليط بين التجربة المصرية الأكيدة والتجارب العالمية، مؤكدًا أن هذا الأمر به ديناميكية كبيرة.

في شأن متصل، تحدّث مستشار الرئيس عن قرار بريطانيا برفع اسم مصر من القائمة الحمراء، قائلًا إنه لم تكن هناك أسباب من الأساس لإدراج مصر ضمن هذه القائمة.

وأشار تاج الدين، إلى أنَّ هناك سيطرة كاملة على وضع كورونا في مصر، في ظل الجهود التي تبذلها الدولة في مكافحة ومواجهة الوباء.