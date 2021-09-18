موقع نيجيري يعلق نشاطه في نشر أسعار الفائدة بعد اتهامه بالتلاعب

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أفاد تقرير إخباري اليوم السبت بأن موقعا إلكترونيا في نيجيريا يقوم بنشر أسعار الفائدة، علق نشاطه "مؤقتا" بعدما اتهمه البنك المركزي النيجيري بأنه تسبب في التلاعب بالأسعار.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان نشره موقع "أبوكيفكس"، الذي صار مصدرا موثوقا لأسعار الفائدة في البلاد، لم يعد يتتبع الفائدة "حتى يتضح الموقف لدينا."

وكان البنك المركزي في نيجيريا اتهم الموقع أمس الجمعة بالتلاعب بالأسعار في السوق الموازية. وينفي "أبوكيفكس" الاتهام.

كما قام موقع آخر يملكه اتحاد شركات الصرافة في نيجيريا، بتعليق نشاطه في نشر أسعار الفائدة.

وقال آمينو جوادابي، رئيس اتحاد شركات الصرافة في رسالة نصية اليوم السبت: "لقد حظر البنك المركزي نشر أي أسعار في السوق الموازية."



