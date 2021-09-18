آلاف يشاركون في مظاهرتين مؤيدة ومعارضة للإجهاض في ألمانيا

شارك عدة آلاف من الأشخاص في العاصمة الألمانية برلين، اليوم السبت، في مظاهرتين واحدة مؤيدة والأخرى معارضة للإجهاض.

وصرح متحدث باسم الشرطة أن عدد الأشخاص المشاركين في المظاهرة السنوية المناهضة للإجهاض، والتي تحمل اسم "مسيرة من أجل الحياة"، وصل بعد ظهر اليوم إلى رقم يتألف من أعداد كبيرة.

وفي المقابل، تم تقدير عدد المشاركين في المظاهرة المضادة والمؤيدة للإجهاض إلى رقم يتألف من أربعة أعداد في النطاق الأدنى.

وحسب البيانات الشرطية، فإنه لم تقع مصادمات بين المعسكرين المختلفين، لكن اتحاد الصحفيين أخبر عن وقوع اعتداء على ممثل للصحافة وهو اعتداء لم تستطع الشرطة أن تؤكده بسؤالها عنه.

ودعا إلى مظاهرة "مسيرة من أجل الحياة" عدة جهات، من بينها مؤتمر الأساقفة الألمان الذي انتقد البرلمان الأوروبي، بعد وصفه إتاحة عمليات الإجهاض بأنها واحد من حقوق الإنسان.

وفي المقابل، شارك العديد من الاتحادات النسوية في المظاهرة المؤيدة للإجهاض.