 بالأسماء.. ننشر تشكيل واختصاصات دوائر المحكمة الإدارية العليا خلال العام القضائي الجديد - بوابة الشروق
السبت 18 سبتمبر 2021 6:14 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد محاسبة الطبيب المتهم في واقعة فيديو «السجود للكلب»؟
النتـائـج تصويت

بالأسماء.. ننشر تشكيل واختصاصات دوائر المحكمة الإدارية العليا خلال العام القضائي الجديد

محمد نابليون
نشر في: السبت 18 سبتمبر 2021 - 6:00 م | آخر تحديث: السبت 18 سبتمبر 2021 - 6:00 م

اعتمدت الجمعية العمومية لقضاة المحكمة الإدارية العليا، السبت، الحركة القضائية لقضاة المحكمة، والتي تتضمن تشكيل واختصاصات دوائر المحكمة الإدارية العليا خلال العام القضائي 2022/2021.

وإلى نص الحركة :-

13616119 by HaniSameer


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك