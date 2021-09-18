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اعتمدت الجمعية العمومية لقضاة المحكمة الإدارية العليا، السبت، الحركة القضائية لقضاة المحكمة، والتي تتضمن تشكيل واختصاصات دوائر المحكمة الإدارية العليا خلال العام القضائي 2022/2021.
وإلى نص الحركة :-
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