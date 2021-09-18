الإمارات توقف استخدام السوار الإلكتروني للحجر المنزلي في أبوظبي

اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، وقف استخدام السوار الإلكتروني للحجر المنزلي للقادمين من السفر والمخالطين لحالة إيجابية، ابتداءً من غد الأحد.

ووفق وكالة أنباء الإمارات (وام)، اليوم السبت، يقتصر استخدام السوار الإلكتروني على الحالات الإيجابية، مشيرة إلى أن القرار يأتي مع تعزيز الإجراءات الاحترازية في الإمارة.

واعتمدت اللجنة استمرار التقيد بتطبيق الحجر المنزلي وإجراء الفحوصات المطلوبة في مواعيدها بالاعتماد على المسؤولية الذاتية، كما اعتمدت تفعيل الرقابة من خلال الأنظمة الصحية لتعزيز الالتزام بالإجراءات المعتمدة، وتحويل المخالفين إلى النائب العام.

وكانت اللجنة أعلنت عن تحديث إجراءات الدخول إلى الإمارة من داخل دولة الإمارات، واعتمدت إلغاء متطلبات فحوصات "كوفيد-"19 للدخول، ابتداءً من غد.

يأتي ذلك بعد الإعلان عن تراجع نسب الإصابة بفيروس كوفيد-19 إلى 0.2% من إجمالي الفحوصات في الإمارة، وتطبيق نظام جواز المرور الأخضر للدخول إلى بعض الأماكن العامة.

وقالت اللجنة إنها ستواصل مراقبة الوضع الوبائي، داعية المواطنين والمقيمين والزوار إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية؛ حرصاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع وحفاظاً على المكتسبات الصحية المحققة لتعزيز التعافي المستدام في الدولة.