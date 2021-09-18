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تسابق اللجنة التي تدير نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، الزمن لتجديد عقود عدد كبير من لاعبي الفريق.

صرح محمد الإتربي نائب رئيس اللجنة التي تدير نادي الزمالك "مجلس الإدارة يعمل حاليا على تجديد تعاقد أشرف بنشرقي و8 لاعبين آخرين بالفريق تنتهي عقودهم الموسم المقبل مثل محمد أبو جبل وطارق حامد وعبد الله جمعة".

كما أوضح عبر قناة أون تايم سبورتس "قررنا إعارة محمود جنش ومحمد صبحي بسبب كثرة عدد حراس المرمى في قائمة الفريق، وليس بسبب وجود مشاكل".

وانتقل جنش إلى فريق فيوتشر، بينما انتقل محمد صبحي معارا إلى فاركو، علما بأن الأخير قضى الموسم الماضي معارا لنادي الاتحاد السكندري.