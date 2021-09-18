قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الإعاقة لا تمنع الطالب من الالتحاق بالكلية طالما أن الإعاقة لا تتعارض مع طبيعة هذه الدراسة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "المصري أفندي" الذي يُقدمه الإعلامي محمد علي خير، عبر شاشة "المحور"، مساء الجمعة، أن الإعاقة إذا لم تتعارض مع طبيعة الدراسة فإنّ المقياس يكون الكفاءة والدرجة التي حصل عليها الطالب في مرحلة الثانوية العامة.

وأشار إلى أن المكفوفين يمكنهم الالتحاق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، معتبرًا أن حالة الطالبة أمنية التي وجهت مناشدة لقبول أوراقها بالكلية، قد تكون سببها سوء فهم مع موظف الكلية.

وتابع: "الطالبة معها خطاب للعرض على اللجنة الطبية، وهذا إجراء روتيني، وبالتالي صدر القرار بقبول أوراق الطالبة التي يجب أن تُكرّم ولا تُوضع أمامها العراقيل".

وأوضح الخشت، أن تمكّن طالبة تعاني من إعاقة بصرية من الحصول على مجموع يؤهلها للالتحاق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية هو إنجاز كبير.