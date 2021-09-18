طائرة «بوينج» تابعة لشركة إير فرانس تهبط اضطراريا في بكين

اضطرت طائرة تابعة لشركة "إير فرانس- كيه إل إم" إلى العودة والهبوط اضطراريا بعد وقت قصير من إقلاعها من بكين بعد أن تعرضت طائرة بوينج 777 لعطل فني وملأ الدخان المقصورة.

وقالت الشركة في بيان لها إن الرحلة المتجهة إلى مطار باريس شارل ديجول عادت إلى مطار بكين بعد 14 دقيقة من المغادرة، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وأفاد الركاب بأنهم سمعوا دويا قويا قبل أن يبدأ الدخان الأسود في ملء المقصورة، حسبما ذكرت صحيفة جلوبال تايمز على تويتر. ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

وقالت الشركة إنه سيتم القيام بأعمال صيانة على متن الطائرة، وتم منح الركاب رحلات بديلة إلى باريس.