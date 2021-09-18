قال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر محمد شرفي، إنه تم تسجيل 164 ألفا و286 ناخبا جديدا معنيا بالانتخابات المحلية المقرر عقدها 27 نوفمبر المقبل.

وأوضح شرفي، في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن العدد الإجمالي للناخبين المسجلين وصل إلى 24 مليونا و589 ألفا و475 ناخبا.

وأكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن "كافة الظروف" الخاصة بإنجاح الانتخابات المحلية "متوفرة"، مشيرا إلى أن هذا النجاح "مرتبط بشكل وثيق بدرجة الوعي الديمقراطي لدى المواطن" الجزائري.

وكانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قد دعت في مطلع سبتمبر الجاري المواطنين غير المسجلين في القوائم الانتخابية، لاسيما البالغين من العمر 18 عاما يوم الاقتراع (27 نوفمبر 2021)، إلى تسجيل أنفسهم على مستوى اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية ببلدية إقامتهم.

يذكر أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر تتولى تعزيز النظام الانتخابي ، والإشراف على العمليات الانتخابية، ومراقبتها وتنظيمها وإجرائها.