 المعارضة المجرية: هجوم إلكتروني يعطل الانتخابات الداخلية الحزبية - بوابة الشروق
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المعارضة المجرية: هجوم إلكتروني يعطل الانتخابات الداخلية الحزبية

د ب أ
نشر في: السبت 18 سبتمبر 2021 - 6:22 م | آخر تحديث: السبت 18 سبتمبر 2021 - 6:22 م

عطل هجوم إلكتروني عملية التصويت في الانتخابات الداخلية الحزبية للمعارضة في المجر بعد ساعات من انطلاقها، اليوم السبت، الأمر الذي قد يعقد البحث عن منافس لرئيس الوزراء فيكتور أوربان في انتخابات العام المقبل، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وسيحاول المنظمون استئناف الاقتراع بعد غد الإثنين، بعد معالجة ما وصفوه بهجوم متطور شنه مجهول، بحسب بيان على موقع إلكتروني معد للتصويت.

وتعد الانتخابات الداخلية للمعارضة، التي يتم تنظيمها بهذا الشكل لأول مرة، خطوة مهمة لتشكيل جبهة موحدة ضد أوربان، الذي لديه إمكانية الوصول إلى موارد أكبر بكثير، بما في ذلك شبكة إعلامية واسعة.

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