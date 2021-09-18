أكدت هيئة الشراء الموحد توفير أدوية علاج كورونا لمستشفيات وزارة الصحة حرصا على المرضى، مؤكدة أنها تعاقدت على كميات كبيرة من لقاح كورونا بهدف التوسع في التطعيمات.

وأشارت هيئة الشراء الموحد، إلى توفير وضخ دواء ميراج ومونوكلونال كأحد أهم المستحضرات التى لها تأثير فعال في مواجهة فيروس كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية، موضحة أن ميراج علاج قوي لمواجهة الحالات التى تعانى من التهاب رئوى حاد بسبب الإصابة بفيروس كورونا حيث تم توريد مليون و430 ألف عبوة من من هذا الدواء بمستشفيات وزارة الصحة.

وأوضحت اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، وفقا لتقاريرها بمستشفيات العزل، أنه في ظل ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الموجة الرابعة؛ حدثت اللجنة، برتوكول العلاج للمرة الخامسة لإضافة عدد من الأدوية الهامة في التعافي السريع من كورونا، مؤكدة توافر بالمستشفيات الحكومية كعلاج قوى في حالات كورونا التى تعانى من التهاب رئوى حاد كأكد أعراض الفيروس الخطرة ويمتاز بقدرته على مقاومة البكتيريا المقاومة لبقية المضادات الحيوية الأخرى.

وتابعت اللجنة: "الأدوية الجديدة نجحت في علاج عدد كبير من الحالات المصابة بكورونا وحققت نتائج مبهرة، خاصة في ظل الموجة الرابعة للفيروس، ولكن يفضل الالتزام بكل الإجراءات الوقائية والاحترازية حتى بعد الحصول على تطعيم كورونا لكون لقاح كورونا لا يمنع الإصابة مطلقا وإنما يقلل من احتمال حدوثها وفي نفس الوقت يحد من المضاعفات الخطرة للفيروس".

وأشارت اللجنة إلى وجود تطور كبير في آليات العلاج الخاص بكورونا وتم توفير الأدوية بالمستشفيات كما أنها حققت نسبة نجاح قدرها 84.1% في التعافي من كورونا بجميع مستشفيات العزل بالجمهورية، مؤكدة أن أي أدوية جديدة ستظهر فاعليتها القوية في مواجهة أعراض كورونا سيتم توفيرها للمريض بشكل سريع.