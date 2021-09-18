لجنة الصناعة تعلن التقدم بمقترح لإجراء تعديلات تشريعية على الضرائب بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

أعلن المهندس معتز محمد محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن التقدم بمقترح لإجراء تعديلات تشريعية تعطى حوافز ضريبة متميزة للمستثمرين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وقال معتز فى تصريحات لـ«مال وأعمال ــ الشروق» إن لجنة الصناعة ستتولى فى دور الانعقاد المقبل، تقديم المقترح بالتعديل القانونى، لاسيما بشأن ضريبة الدخل وضريبة التوزيع؛ لجذب المستثمرين والعمال فى آن واحد للمنطقة «الواعدة»، لافتا إلى أن لجنة الصناعة ستزور بكامل أعضائها خلال الفترة المقبلة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لاسيما شرق القناة.

من جانبه، دعا محمد سيد رئيس مجلس إدارة شركة كابسى، الحكومة إلى مراجعة ملف الإعفاء الضريبى بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لاسيما وأنها منطقة واعدة، لكنها تحتاج لتشجيع الصناع والعمال للاستثمار فيها.

وذكر سيد إلى أن سداد المستثمرين ضريبة دخل بقيمة 22.5% و10% ضريبة توزيع، يعد بمثابة عقبة أمام تشجيع المستثمرين على القدوم إلى المنطقة، منوها إلى أن الإعفاء من سداد ضريبة القيمة المضافة، وكذا رسوم الجمارك، غير كافيان لجذب استثمارات جديدة بالشكل المرجو.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة كابسى أنه يقترح إعفاء العاملين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس من دفع الضرائب، لفترة مؤقتة؛ وذلك لتشجيع العمالة بالمحافظات المختلفة على القدوم والإقامة.

وأبدى سيد سعادته بحجم الأعمال بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس لاسيما على مستوى البنية التحتية وأعمال تحسين التربة، مشددا على أنها منطقة جيدة للغاية ومن أكثر المناطق الاقتصادية الواعدة فى العالم.

وفى سياق متصل، شدد محمد سعدة رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، على ضرورة عمل حوافر استثمارية خاصة للمنطقة الاستثمارية بشرق بورسعيد لجذب المستثمرين، مشددا على أن الغرفة الغرفة تتطالب بالإعفاء الضريبى.

«الدولة هيئت البنية التحتية على الوجه الأمثل سواء عن طريق إنشاء الأنفاق أو تهيئة التربة وعمليات الترفيق المختلفة، لكنها تحتاج لتقديم مزيد من الامتيازات للمستثمرين؛ لتشجيعهم على الانتقال من الغرب إلى الشرق» ــ أضاف سعدة.

وأشار رئيس الغرفة التجارية إلى ضرورة أن تكون الحوافر مختلفة عن تلك التقليدية بالمناطق الاقتصادية وإلا سيفضل المستثمر الانتقال إلى مناطق غرب القناة.