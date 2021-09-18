ولاية صباح الماليزية تخفف القيود على الأنشطة للملقحين

قررت ولاية صباح شمالي جزيرة بورنيو الماليزية السماح للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل بالمشاركة في المزيد من الأنشطة بدءا من بعد غد الاثنين حيث أعادت الولاية فتح المزيد من القطاعات، حسبما أفادت صحيفة "نيو ستريتس تايمز".

وأعلن المتحدث باسم هيئة مكافحة كوفيد- 19 السماح بممارسة عشرة أنشطة الآن من بينها الرياضة والترفيه في الأماكن المغلقة والمفتوحة وتدريبات اللياقة البدنية، ورحلات المشي، واللقاءات وجها لوجه والشراء من متاجر المشروبات الكحولية وعمل مؤسسات التعليم العالي.

كما سيتم السماح بممارسة أنشطة اللياقة البدنية بشكل فردي أو جماعي في صالة الألعاب الرياضية شريطة أن يكون المدرب والمشاركون قد تلقوا التطعيم بالكامل والالتزام باستخدام نسبة 50 % من الصالة أو ما لا يتجاوز 30 شخصا.

وسجلت ولاية صباح اليوم 1395 إصابة جديدة، وهو أدنى مستوى منذ 11 أغسطس عندما تم رصد 1514 حالة، إلى جانب تسجيل 13 حالة وفاة.