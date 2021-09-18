محامي ممرض «اسجد للكلب» يرد على رواية اختراق هاتف الطبيب: لا دليل عليها

ردّ وليد السروجي محامي الممرض صاحب واقعة اسجد للكلب، على الرواية التي ردّدها الطبيب المتهم في القضية، بأن هاكرز من أذربيجان اخترقوا حسابه على واتساب.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء السبت، أنَّ ما ردّده الطبيب عن وجود الهاكرز ليه له أي دليل على أراض الواقع.

وأضاف: "(الطبيب) بيقول الهاكرز دخل على تطبيق واتساب بتاعه.. هذه الجريمة لا تحدث، لكن نفترض أن هذا حدث.. وجود فيديو في التطبيق معناه أنه تداول الفيديو مع آخرين".

وأوضح أن الرواية التي ردّدها الطبيب تعني أنه تداول الفيديو مع زملائه عبر تطبيق واتساب، وهو ما أنه نشر الفيديو.

وتابع: "الطبيب قال إنّ فيه حد من أذربيجان تواصل معاه حاول يبتزه للحصول على أموال مقابل عدم نشر صورة لإحدى قريباته.. هذا معناه إن القصة على صورة قريبته بافتراض صحة الرواية.. الطبيب لم يقدم بلاغًا ضدهم ولا توجد مكالمة مسجلة ولا مراسلة في هذا الشأن".

وكانت المحكمة الاقتصادية، قد قررت اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات محاكمة الطبيب عمرو خيري، أستاذ أقسام العظام بجامعة عين شمس واثنين آخرين، في اتهامهم بالتنمر على ممرض وانتهاك حرمة حياته الخاصة والتعدي على قيم المجتمع، لجلسة 25 سبتمبر الجاري، للإطلاع.

وطالب دفاع الممرض الذي تعرض للتنمر والإهانة، بتعويض مدني مليون جنيه من المتهمين، عما لحقه من أضرار في واقعة فيديو "اسجد للكلب"، فيما طالب دفاع المتهمين إخلاء سبيلهم بأي ضمان مالي، وتأجيل القضية للاطلاع والاستعداد.