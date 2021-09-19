 بعض السفارات الأفغانية تقطع علاقاتها بحكومة طالبان - بوابة الشروق
الأحد 19 سبتمبر 2021 1:12 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد محاسبة الطبيب المتهم في واقعة فيديو «السجود للكلب»؟

النتـائـج تصويت

بعض السفارات الأفغانية تقطع علاقاتها بحكومة طالبان

(د ب أ)
نشر في: السبت 18 سبتمبر 2021 - 11:18 م | آخر تحديث: السبت 18 سبتمبر 2021 - 11:18 م

قال مسؤول سابق بوزارة الخارجية الأفغانية إن بعض سفارات بلاده تعمل بشكل مستقل وأن طبيعة عائداتها ما زالت مجهولة.

وأشارت الوزارة إلى أن إحدى السفارات لم تودع أموالها بعد في البنك المعتاد، ورفضت أربع سفارات أخرى الإجابة على أسئلة عن أنشطتها، حسبما أفادت وكالة "باجهوك" الأفغانية للأنباء.

وقال مسؤول سابق في وزارة الخارجية لوكالة "باجهوك"، شريطة عدم الكشف عن هويته، إن 80 % من موظفي الوزارة غادروا أفغانستان بعد استيلاء طالبان على السلطة.

وأضاف أن الإدارات السياسية بوزارة الخارجية مسؤولة عن الحفاظ على العلاقات مع سفارات الدول الأخرى، لكن يوجد حاليا عدد أقل من الموظفين في الإدارات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك