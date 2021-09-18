جمال سليمان عن مسلسل الطاووس: المجتمع لا يزال منحازًا للقيم الأخلاقية

قال الفنان جمال سليمان، إن مسلسل الطاووس جعله يشعر أن المجتمع لا يزال بخير.

وأضاف في تصريحات لشاشة "ten"، أنه لا تزال هناك قيم أخلاقية، والاستمرار في دعم الحق، مؤكدًا أن رصد تعليقات البسطاء التي تفاعلت مع المسلسل بشكل كبير.

وتابع: "المسلسل أثبت أن المجتمع يتابع هذه النوعية من الأعمال التي تناقش قضايا معينة، وأن المجتمع لا يزال منحازًا للقيم الأخلاقية، وعدم القبول بظواهر مثل التحرش أو الاغتصاب والاعتداء على المرأة".

وأشار سليمان، إلى أنه لا يمكن القبول بكسر حرمة النساء لا سيّما إذا كن في بيئة اجتماعية منخفضة نوعًا ما.

ومسلسل الطاووس، الذي عُرض في رمضان الماضي، بطولة النجم جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم، هبة عبد الغني، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، ومها نصار، والفنانة الشابة فرح الزاهد، سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.