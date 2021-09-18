بوتين يظهر في مقطع فيديو مدليا بصوته في موعد غير المعلن عنه

أثار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نقاشا جدليا بشأن ظهوره وهو يدلي بصوته في موعد غير المعلن عنه، وفقًا لما ظهر على شاشة ساعة يده.

وكان الكرملين أصدر أمس الجمعة مقطع فيديو لبوتين يمكن رؤيته على جهاز الكمبيوتر، قيل إنه التقط له عند إدلائه بصوته في الانتخابات البرلمانية التي تستمر حتى غد الأحد.

وأظهر المقطع توقيت إدلاء بوتين بصوته بتاريخ العاشر من الشهر الجاري، وفقا للساعة الخاصة ببوتين التي تظهر في الصورة خلال تصويته، كما قال مراقبو شبكات التواصل الاجتماعي.

وأسفر ذلك عن نقاش حول ما إذا كان المقطع يمكن إنتاجه مسبقا قبل تاريخ الانتخابات، وما إذا كان بإمكان بوتين أن يدلي بصوته مسبقا، قبل الموعد الرسمي لبدء الانتخابات التي تستغرق ثلاثة أيام بدءا من أمس الجمعة.

وقال متحدث باسم وكالة ريا نوفوستي الحكومية إن بوتين لا يستخدم وظيفة التاريخ على ساعة يده، مبينا بالقول: "التواريخ غير متطابقة، ببساطة لأن الرئيس لم يحدد التاريخ الصحيح على ساعته".

وأثار هذا بدوره المزيد من المناقشات الساخنة في التعليقات على الشبكات الاجتماعية، فقد سخر كثير من الناس على موقع "تلجرام" من الحدث.

وتساءل البعض عن سبب عدم اهتمام القائد العام للدولة النووية والمعروف باهتمامه بالتفاصيل بهذا الأمر خاصة، وعما إذا كان بوتين، الذي غالبا ما يتأخر عن المواعيد، لا يستطيع تحمل تكلفة الساعة التي تحدد التاريخ، أو ما إذا كان البروتوكول الرئاسي في الكرملين لا يلتفت إلى مثل هذه الأشياء.