منح جائزة راينجاو الألمانية للأدب للكاتبة يوديت هيرمان

حصلت الكاتبة الألمانية يوديت هيرمان، اليوم السبت، على جائزة راينجاو للأدب للعام 2021.

وفازت الكاتبة البرلينية على مبلغ 11111 يورو و111 زجاجة من شراب راينجاو ريسلينج، وهو نبيذ من المستوى الراقي عن روايتها "في الوطن".

وقالت لجنة التحكيم في قرارها الصادر في يوليو الماضي: "إن يوديت هيرمان ساحرة أدبية، تصور في نثرها الواضح والدقيق فجوات غريبة ضمن ما يقال بإيجاز، وهي فجوات تمثل أيضا وعودا دائمة بالقدرة على ترك سجن الواقع وراءها".

وأضافت اللجنة أنها في روايتها "في الوطن" فإنها تستكشف فضاءات التمكين الذاتي ومهارة صياغة المستقبل الجماعي في عالم هش اجتماعيا وبيئيا.

وتم تكريم المؤلفة المولودة في برلين عام 1970 بالعديد من الجوائز، يما في ذلك جائزة كلايست وجائزة فريدريش هولدرلين.

وتمنح هذه الجائزة للمرة الثامنة والعشرين هذا العام، وقد منحت من قبل للكتاب لبودو كيشهوف وروبرت جيرنهارت وأورسولا كريشيل وشتين نادولني.