قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، إن روسيا والصين لا تسعيان في سبيل حكم العالم بأسره، بخلاف دول أخرى.

وصرح بيسكوف في مقابلة على قناة "روسيا 1": "من خلال إدراكهما لعلاقاتهما الثنائية، فإن روسيا والصين لا تسعيان لحكم العالم بأسره، نحن نعلم أن هناك دولًا أخرى لديها مثل هذا الاتجاه"، وفق وكالة سبوتنيك.

وقال إنّ الولايات المتحدة تعد مصدرا للتصرفات الاستفزازية وروسيا والصين متقاربتان في هذا التقييم.

وتحدث بيسكوف عن موقف روسيا والصين من تصرفات الولايات المتحدة، قائلًا: "هناك تشابه مطلق في المواقف تجاه أنواع مختلفة من الأعمال الاستفزازية والتي مصدرها الولايات المتحدة الأمريكية، وعدم جواز مثل هذا السلوك المزعزع للاستقرار".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، قد صرح في 5 أغسطس الماضي، خلال الاجتماع مع نظيره الصيني وانج يي، على هامش الاجتماعات الوزارية لرابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان"، بأن محاولات الولايات المتحدة لتمديد هيمنتها إلى المزيد والمزيد من المناطق في العالم غير مجدية، وتعكس "سياسة الاستباحة"، وفق تعبيره.

وقال لافروف: "تماما كما قرروا جعل أوكرانيا تهديدا للاتحاد الروسي وتجاهلوا لسنوات عديدة السياسات العنصرية لنظام كييف، التي دمرت كل شيء روسي، وبالمثل، كما هو الحال في زيارة السيدة نانسي بيلوسي إلى تايوان".