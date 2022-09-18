وزيرة الثقافة تفتتح فعاليات مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية

افتتحت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني ،الليلة الماضية، فعاليات مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية في دورته الخامسة عشرة، والتي يترأسها الفنان انتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس المهرجان، على مسرح السور الشمالي بجوار بوابة النصر، والمقرر أن تستمر فعالياتها حتى يوم ٢٤ سبتمبر الجاري،.

وكرمت وزيرة الثقافة والفنان انتصار عبد الفتاح كل من مادانجيت سنغ(الهند) وتسلمها المستشار الثقافي لبلاده، الفنان الكبيرعزير حاجبيلي (أذربيجان) وتسلمها سفير أذربيجان، الفنانة صباح زيداني (المغرب)،والتي طالبت بأن تشارك في المهرجان، ومن مصر القس أنطونيوس إبراهيم عياد ، والفنانة سميرة عبد العزيز وذلك بإهدائهما درع التكريم وشهادة تقدير.

كما تم تكريم ضيفا شرف المهرجان وهما كل من دولتي كندا والهند، بحضور الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية، الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي وعدد من السفراء والإعلاميين والصحفيين والجمهور.

وقال الفنان انتصار عبد الفتاح - في كلمته خلال الافتتاح - إن هذه الدورة تنطلق من مصر.. أرض الأنبياء من قلب القاهرة التاريخية، حيث نلتقي جميعا كل عام متطهرين بالأنغام الروحية والتسامح والمحبة والسلام.

بدأت الاحتفالية بعزف السلام الجمهوري،أعقب ذلك تقديم احتفالية مصر أرض الأنبياء التي شاركت فيها جميع الفرق، ثم تم تقديم الفرق المختلفة في فن السماع شارك فيها الأردن والسودان والجزائر وجيبوتي ورومانيا ولبنان وكندا وجنوب السودان والمغرب وفلسطين وإندونيسيا وسوريا، حيث قدموا فقراتهم الفنية منها " بيكي فرحنا - قمر الليالي نبينا ياغالي- سيدنا النبي- العليقة التى رأها موسى النبى".

وفي نهاية الحفل، توجه الفنان انتصار عبد الفتاح بإرسال رسالة سلام إلى العالم من خلال أنشودة السلام على ضوء كشافات الهاتف محمول ، بمشاركة الجمهور الذي تفاعل بالتصفيق أثناء رفعها.