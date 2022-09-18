وزارة الخارجية تروج للسياحة في مصر بصحبة 12 سفيرا معتمدا بالقاهرة

في إطار جهود وزارة الخارجية ضمن خطة الدولة للعمل على زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر والتي تعد موردًا هامًا للدخل القومي، واستثمارًا لما تتمتع به مصر من مقومات سياحية متميزة، أجرى السفير د. حازم فهمي، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمريكية، و١٢ سفيرًا معتمدًا بالقاهرة يمثلون الدول الأمريكية، زيارة إلى مدينة شرم الشيخ يومي ١٧ و١٨ سبتمبر الجاري، حيث التقوا باللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، كما زاروا «محمية رأس محمد» للتعرف على تميز المدينة سياحيًا وبيئيًا على المستوى العالمي.

وتجدر الإشارة إلى أن خط الطيران المزمع الشروع في تشغيله قريبًا بين مصر والقارة اللاتينية ويربط بين القاهرة ومدينة «ساو باولو» البرازيلية، يعد الأول من نوعه ويمثل نقلة نوعية في العلاقات بين مصر والدول اللاتينية في إطار استراتيجية الدولة التي أكد على أهميتها وزير الخارجية سامح شكري في زيادة التبادل التجاري والاستثماري والسياحي بينهما.

وأعدت وزارة الخارجية ملفًا كاملًا باللغة الإسبانية وتم توزيعه على السفراء خلال الزيارة تضمن شرحًا وافيًا للإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، بالإضافة إلى جهود الحكومة المصرية في مجال تغير المناخ، بما في ذلك خفض الانبعاثات الكربونية وتحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء والتوسع في إقامة محطات رصد تلوث الهواء للعمل على خفض الجسيمات الصلبة.

ومن جانبهم، أعرب السفراء المشاركون في الزيارة عن إعجابهم بالقدرات السياحية لمدينة شرم الشيخ، بالإضافة إلى متابعتهم لجهود الحكومة المصرية في إقامة المشروعات العملاقة مثل مدن الجيل الرابع ووسائل النقل الحديثة الصديقة للبيئة والمبادرات الرئاسية الاجتماعية مثل «حياة كريمة» وشبكة النقل للطرق والكباري الجديدة وغيرها من المشروعات.