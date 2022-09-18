تصدير أسمنت وملح ويوريا وكحول من ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط، 9 سفن متنوعة، بينما غادرته 8 سفن أخرى، وبذلك يصل إجمالي السفن الموجودة بالميناء 24 سفينة.

وأوضح بيان، أصدرته هيئة ميناء دمياط، اليوم الأحد، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 24519 طنا، منها أسمنت صب، وملح، و رمل ويوريا، وكحول، وبضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 54846 طنا، منها قمح، و ذرة و أخشاب، و كسب دوار شمس، وخردة، وحديد و سلاج، و زيت طعام .



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 99 حاوية مكافئة، والحاويات الوارد 95 حاوية مكافئة، فى حين بلغ الحاويات الترانزيت 1154 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 99266 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 190083 طنا، كما غادره 3 قطارات بحمولة إجمالية 3576 طن قمح، متجهين إلى صوامع شبرا وكوم ابو راضي، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً و خروجاً 4357 شاحنة.