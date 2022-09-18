غادر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأحد، إيرلندا في طريقه إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن أبو مازن قد وصل أمس السبت، إلى العاصمة الإيرلندية دبلن، حيث التقى خلالها بالرئيس الإيرلندي مايكل هيجنز، ورئيس الوزراء ميهول مارتن، ووزير خارجيته سيمون كوفين.

وأضافت أنه من المفترض أن يلقي الرئيس الفلسطينية يوم الجمعة المقبل، الموافق الثالث والعشرين من شهر سبتمبر الجاري، خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ77.

ولفتت إلى أن الرئيس الفلسطيني يرافقه وفد رفيع المستوى، يضم وزير الخارجية رياض المالكي، ومندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.

وكان محمود عباس قد عبر، أمس السبت، عن تقديره لمواقف إيرلندا السياسية الداعمة لقضية بلاده، خلال اللقاء الذي جمع الرئيس الفلسطيني بنظيره الإيرلندي مايكل هيغنز، في مطار دبلن الدولي، بحسب وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا".

ووجه عباس الشكر لهينغز على مواقف دبلن السياسية في الاتحاد الأوروبي، وكذلك في المحافل الدولية الداعمة للقضية الفلسطينية لا سيما موقفها في مجلس الأمن، مشيدا بالمساعدات التي تقدمها إيرلندا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وبالمنح التي تقدمها للطلاب الفلسطينيين في جامعاتها.

ومنذ عام 2014 توقفت المفاوضات بين الفلسطينيين الإسرائيليين، عقب رفض السلطات الإسرائيلية وقف عملية البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، وتراجعها عن مبدأ "حل الدولتين".