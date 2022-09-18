أكد حمدي فتحي، لاعب الوسط بالمنتخب الوطني والأهلي، على حالة التركيز لدى اللاعبين المتواجدين في معسكر منتخب مصر تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا، والمقام حَالِيًّا في برج العرب بالإسكندرية.

ومن المنتظر أن يخوض المنتخب المصري مباراتين وديتين أمام النيجر وليبيريا يومي 23 و27 سبتمبر الحالي.

وقال فتحي، في تصريحات تلفزيونية: «نركز في المعسكر منذ اليوم الأول، ونركز في المباراتين الوديتين، والمدير الفني مركز جِدًّا واستفادنا منه في التدريبات، ونتمنى أن يكون إضافة لمنتخب مصر ولنا كلاعبين، وتقديم مستوى مميز في الفترة القادمة».

وأضاف: «فيتوريا يعمل منذ اليوم الأول، وله أهداف واضحة في عمله، وهو يحاول توصيل ما بجعبته لنا، ونحن نحاول الاستفادة منه».

وواصل: «الهدف الأسمى هو تقديم مستوى مميز ونتائج إيجابية مع المنتخب المصري، وهو ما نتمناه في الفترة القادمة، ولكنا في مركب واحد، ونتمناها أن ترسو في رصيف البطولات والإنجازات».

وأتم: «الراحة التي حصلت عليها سيكون لها تأثير كبير وإيجابي من الناحية الذهنية والنفسية والبدنية، وأتمنى أن أكون إضافة جيدة لمنتخب مصر».