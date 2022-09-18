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أعلن المكتب الفني لوزير الصحة والسكان عن حاجته لكوادر طبية عن طريق الانتداب أو الإعارة على أن تتوافر بهم الشروط التالية:

1- الحصـول على دراسـات عليـا في مجـالات الإدارة أو خبـرة على الأقل 3 سنوات في مجـالات الإدارة.

2- القـدرة على البحـث وإجـراء التحـاليـل الإحصائيـة وإتخـاذ الـقـرارات

3-إجـادة تـامـة للغـة الانجليزيـة تحـدثـا وكـتـابـة.

4-الدرايـة التامة بأنشطة القطاع الصحـي ومنظومة العمل والخطط المستقبلية

5-مهـارة إدارة المشروعـات والتطويــر المؤسسـي الشئـون الـمـالـيـة والحسابـات

6-الصـحـة الـعـامـة

7-ألا تـزيـد أعـمـارهـم عـن 40 سنـة

وتسلم السيرة الذاتية وصور الشهادات المؤيدة على الإيميل التالي: mohp.plan@mohealth.gov.eg (عناية السيدة الدكتورة / أم كلثوم السيد ـ المشرف على المكتب الفنى للوزير) فـي مـوعـد أقصـاة 21 سبتمبـر 2022.