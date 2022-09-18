مقتل شخص على يد اثنين آخرين في أسوان

لقي شخص مصرعه، اليوم الأحد، إثر اعتداء شخصين عليه بسلاح أبيض، بمنطقة الصداقة الجديدة في مدينة أسوان، وعلى الفور توجهت سيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



كان اللواء أشرف عبدالله مدير أمن أسوان، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة قسم ثانٍ أسوان يفيد بورود بلاغ يفيد بمصرع شخص على يد اثنين آخرين بمنطقة الصداقة الجديدة التابعة لدائرة المركز.



وانتقل ضباط مباحث مركز شرطة قسم ثانٍ برئاسة الرائد محمد عبدالغني، إلى مكان الواقعة للمعاينة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



وتبين من التحريات الأولية لضباط المباحث، أن الجريمة وقعت بمنطقة الصداقة الجديدة، ويرجع أسبابها لنشوب خلاف بينه وبين شخصين آخرين ما أدى إلى تعديهم عليه بسلاح أبيض، وأسفر ذلك عن مصرعه متأثرًا بإصابته.