سلطنة عُمان تحظر استيراد الأكياس البلاستيكية بداية من يناير 2023

أصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عُمان قرارًا وزاريًّا بشأن حظر استيراد الأكياس البلاستيكية، ويُعمل به في الأول من شهر يناير 2023.

ونقلت وكالة الأنباء العُمانية اليوم الأحد، عن سامي بن سالم الساحب مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قوله إن قرار منع استيراد الأكياس البلاستيكية يأتي ضمن خطط الوزارة لتنظيم السوق فيما يخص استيراد المواد والسلع التي تضر بالبيئة العمانية، وهي جزء من الخطة الشاملة التي اتفقت عليها الوزارة مع هيئة البيئة.

وأضاف أن القرار سيدعم المصانع العُمانية من خلال الحد من المنافسة غير العادلة من المنتجات المستوردة التي لا تلبي المعايير البيئية، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى من خلال تعاونها مع هيئة البيئة للانتقال من صناعات البلاستيك الحالية إلى صناعات صديقة للبيئة مستقبلا.

وأكد الساحب على أن القرار لن يؤثر على مصانع الأكياس البلاستيكية المحلية وإنما سيساعدها على زيادة طاقتها الإنتاجية لتغطية السوق المحلي وسيسهم في دعم زيادة مبيعات المصانع المحلية المختصة بالصناعات البلاستيكية.

وتسعى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار من خلال تطبيق قرار حظر استيراد استخدام الأكياس البلاستيكية إلى المحافظة على البيئة العُمانية من التلوث والمخلفات الضارة بالبيئة والحياة الفطرية التي تزخر بها سلطنة عُمان.

وأكدت على أن القضاء على الأكياس البلاستيكية أحد التحديات التي تسعى إلى تحقيقه وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع الجهات المعنية ذات العلاقة وإيجاد مواصفات وإرشادات خاصة بالمصنعين والموردين لضمان الانتقال الصحيح إلى بدائل الأكياس البلاستيكية بفضل مستوى الوعي الجماعي بالآثار السلبية لاستعمال الأكياس البلاستيكية على صحة الإنسان والبيئة.