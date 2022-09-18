مصرع فتاة سقطت من الطابق التاسع في الوراق

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لقيت فتاة مصرعها، بعدما سقطت من نافذة شقة بالطابق التاسع في عقار بمنطقة الوراق، ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة فتاة أمام عقار بمنطقة الوراق، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين العثور على جثة فتاة تعمل خادمة بشقة بالطابق التاسع في العقار، وسقطت من النافذة مما أسفر عن وفاتها متاثرة بجراحها، ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.