سبايدرمان الفرنسي يحتفل بعيده الــ60 بطريقة مختلفة

تسلق آلان روبرت الملقب بـ"سبيدر مان (الرجل العنكبوت) الفرنسي"، ناطحة سحاب مكونة من 48 طابقا في باريس، محققا الهدف الذي حدده لنفسه بمجرد بلوغه الـ 60 عاما.

مرتديا ملابس تشبه ملابس "سبايدرمان" الحمراء، رفع آلان روبرت، أمس السبت، ذراعيه عاليا عندما وصل إلى قمة ناطحة سحاب توتال الذي يبلغ ارتفاعها 187 مترا (613 قدمًا)، والتي تعلو فوق منطقة لايدفنس التجارية بالعاصمة الفرنسية باريس، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

وقال روبرت: "أريد أن أرسل للناس رسالة مفادها أن كونك في الـ60 من العمر لا يغير شيئا".

وأضاف روبرت: "لا يزال بإمكانك ممارسة الرياضة، والنشاط، والقيام بأشياء رائعة".

وتابع: "لقد وعدت نفسي منذ عدة سنوات أنه عندما أبلغ 60 عاما، سأصعد هذا البرج مرة أخرى لأن 60 عاما ترمز إلى سن التقاعد في فرنسا واعتقدت أن هذه لمسة لطيفة".

وكان روبرت، الذي أراد أيضا استخدام التسلق لزيادة الوعي حول الحاجة إلى العمل المناخي، قد صعد بالفعل فوق ناطحة السحاب توتال في مناسبات عديدة.

وبدأ روبرت التسلق عام 1975، حيث تدرب على المنحدرات بالقرب من مسقط رأسه في فالنسيا جنوب فرنسا.

وبدأ التسلق آلان روبرت بمفرده في عام 1977 وسرعان ما أصبح من كبار المتسلقين.

ومنذ ذلك الحين، تسلق روبرت أكثر من 150 مبنى شاهقا حول العالم، بما في ذلك برج خليفة في دبي ( أطول مبنى في العالم)، وبرج إيفل وجسر البوابة الذهبية فى مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية.

واعتقل روبرت عدة مرات لأنه يمارس هوايته دون إذن مسبق، ويتسلق بدون حزام، مستخدما يديه فقط، وزوجا من أحذية التسلق، وكيسا من مسحوق الطباشير لإزالة العرق ومنع الانزلاق.

وألقت السلطات الفلبينية فى شهر يناير من العام الماضى، القبض على روبرت، وذلك بعد تسلقه أعلى برج "جى تى" الدولى، في مانيلا، كما تم اعتقاله كذلك في مدينة فرانكفورت الألمانية، على خلفية تسلقه أحد أعلى مبانيها فى سبتمبر الماضي، كما اعتقل كذلك في لندن، لنفس السبب في أكتوبر 2018.

وعندما كان روبرت يبلغ من العمر 57 عاما، استغرق 20 دقيقة لتسلق مبنى سكايبر الذي يبلغ ارتفاعه 153 مترا (502 قدما) في قلب العاصمة المالية لألمانيا فرانكفورت.

وقال روبرت في أبريل الماضي: "في لعبتي، هناك حياة في جانب، والموت من جانب آخر".

وأضاف: "الاختيار بسيط إما الخوف أو التركيز".