تنفيذ 904 مشروعات خدمية بقرى حياة كريمة بتكلفة 10مليارات جنيه

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، توفير 168 قطعة أرض فضاء بمركزي الصف وأطفيح، في إطار مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتخفيف عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجا وتعزيز الحماية الاجتماعية وسد الفجوات التنموية بين القرى.



وأشار المحافظ، إلى أن المراكز المدرجة بالمبادرة تشهد تغييرا شاملا في كل القطاعات الخدمية حيث يجري تنفيذ 904 مشروعات بـ42 قرية، بتكلفة تتخطى 10 مليارات جنيه لتحسين جودة الحياه للمواطنين.



وأكد المحافظ، الانتهاء من تبطين وتأهيل 322 كيلومترا من إجمالى 608 كيلومترات مستهدفة بالمرحلة الأولى، مشيرا إلى ضرورة توعية المواطنين بالحفاظ على مقدرات الدولة وما تم إنجازه من مشروعات بمبادرة حياة كريمة.



وأوضح المحافظ، أن المحافظة تسعى لإدراج مركز ومدينة أبو النمرس ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل متكامل.



ووجه الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالتنسيق مع شركة مياه الشرب لسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية بمحطات رفع الشيخ عتمان وأم حنان والشوبك الغربي بالحوامدية والبدرشين وتنفيذ الوصلات المنزلية لما لهم من أهمية حيوية في خدمة المواطنين.



وأشار المحافظ، إلى تشكيل دوائر عمل لسرعة إنجاز المشروعات ومتابعة المشروعات التنموية التي يجري تنفيذها على أرض المحافظة ومناقشة الخطط المستقبلية التي تعود بالنفع على المواطن.



وأوضح أنه دوائر العمل بحثت عددًا من الملفات بقطاعات الصحة والتعليم والطرق ومياه الشرب والصرف الصحي، فضلا عن بحث لبعض المعوقات وسبل حلها وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



ووجه المحافظ، مدير مديرية التربية والتعليم بدراسة تدعيم مركز ومدينة الصف بمدرسة تجريبي للإرتقاء بالمنظومة التعليمية استجابه لمطالب المواطنين، ذاكرا أن الأجهزة التنفيذية لا تدخر جهدآ في سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين وحلها، ذاكرا أن المحافظة قد استجابت إلى 99% من شكاوى المواطنين الواردة بمنظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء، وذلك بالإضافة إلى التعامل اليومي مع البلاغات والشكاوى الواردة لغرفة العمليات بالمحافظة.