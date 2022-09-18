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صحيفة: عقد قمة بين كوريا الجنوبية واليابان في نيويورك أمر غير مرجح

د ب أ
نشر في: الأحد 18 سبتمبر 2022 - 11:30 ص | آخر تحديث: الأحد 18 سبتمبر 2022 - 11:30 ص

ذكرت صحيفة يابانية، أن حكومة طوكيو تمضي قدما نحو تجنب عقد قمة مع كوريا الجنوبية، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأصدرت صحيفة "سانكي شيمبون" اليابانية التقرير اليوم، نقلا عن العديد من المسؤولين الحكوميين في طوكيو.

وكان مكتب الرئاسة الكوري الجنوبي قد أعلن في وقت سابق أن البلدين اتفقا على عقد قمة بين الرئيس، يون سوك يول ورئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، هذا الأسبوع، مضيفا أن تنسيقا يجرى لاتخاذ قرار بشأن جدول محدد.

غير أن صحيفة "سانكي"، ذكرت أن حكومة طوكيو قدمت احتجاجا، لدى سول بشأن الإعلان.

واحتجت وزارة الخارجية اليابانية لدى سول، بالقول إن الأمر تتعلق بالثقة بين البلدين، مطالبة سول بعدم الإعلان عن أي شيء، ليس له أساس في الواقع.

وذكرت الصحيفة اليابانية، أن طوكيو حذرة بشأن قبول قمة مع كوريا الجنوبية، حيث إنه ليس هناك أي تقدم في القضايا بشأن العمل القسري، إبان الحرب في اليابان، متوقعة أن يجري حوار مقتضب بين الزعيمين، في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.


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