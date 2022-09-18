اليابان تستعد لهبوط محتمل لإعصار نانمادول القوي على جزيرة كيوشو

استعدت اليابان، اليوم الأحد، لاحتمال هبوط إعصار كبير وقوي على جزيرة كيوشو الجنوبية الغربية، مع تحذير هيئة الأرصاد الجوية من رياح وأمواج غير مسبوقة ورفع درجة التأهب إلى أعلى المستويات.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، حسب ما نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، أن إعصار "نانمادول" تحرك ببطء شمالا إلى كيوشو ومن المتوقع أن يقترب جدا من المنطقة اليوم الأحد حتى الغد مع العلم بأن السلطات اضطرت إلى إلغاء عدد من رحلات القطارات والرحلات الجوية.

وأفادت هيئة الأرصاد بعد إصدارها تحذيرا خاص من الإعصار في مقاطعة كاجوشيما الليلة الماضية، بأن بعض المناطق في كيوشو وشيكوكو وتشوجوكو غرب اليابان قد تشهد نطاقات مطيرة حتى صباح اليوم، جدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها الهيئة تحذيرا خاص من الأعاصير في منطقة غير مقاطعة أوكيناوا.

وعلى الرغم من ضعف الإعصار ال(14) لهذا الموسم بشكل طفيف بحلول الساعة الثالثة صباحا اليوم (بتوقيت اليابان المحلي)، لا تزال هناك احتمالية لهبات رياحية تبلغ سرعتها القصوى 250 كيلومترا في الساعة في ياكوشيما بمقاطعة كاجوشيما، مع العلم بأن سرعة الرياح القصوى المسجلة صباح اليوم وصلت إلى 183.24 كيلومتر في الساعة.

واتبعت مقاطعات فوكوكا وكوماموتو وميازاكي وناجازاكي خطى كاجوشيما وطبقت قانون الإغاثة في حالات الكوارث على جميع بلدياتها، مما يسمح لهم بتلقي الدعم من الحكومات المحلية والمركزية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية إنه من المحتمل أت يتساقط ما يصل إلى 500 مليمتر من الأمطار، جنوب كيوشو في غضون 24 ساعة حتى ظهر الغد، في حين أن شمال كيوشو وشيكوكو قد يشهدان ما يصل إلى 400 مليمتر من الأمطار.

وبعد إلغاء العديد من الرحلات الجوية التي تربط كيوشو ومناطق أخرى من اليابان وكذلك جزء من خدمات القطارات في المنطقة الجنوبية الغربية أمس بسبب اقتراب الإعصار، أعلنت شركة غرب اليابان للسكك الحديدية وقف تشغيل جميع قطارات سانيو شينكانسن السريعة بين محطات هيروشيما وهاكاتا غدا الاثنين.

ومن جانبها، ذكرت شركة القطارات أنها ستخفض أيضا عدد القطارات السريعة التي تعمل بين أوساكا وهيروشيما حتى الساعة 6 مساء من غد الاثنين وستعلق الخدمات بالتسلسل بعد ذلك بين المدينتين الرئيسيتين.

وفي السياق نفسه، أعلنت شركة وسط اليابان للسكك الحديدية إلغاء جميع قطارات توكايدو شينكانسن السريعة بين أوساكا وناجويا، اعتبارا من بعد غد على مدار اليوم مع خفض عدد القطارات بين ناجويا والعاصمة طوكيو بشكل كبير.



بسم/ شهد / م م ب / همس