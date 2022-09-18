الولايات المتحدة تعرب عن قلقها بشأن الاشتباكات الحدودية بين قرغيزستان وطاجيكستان

أعربت الولايات المتحدة عن قلقها حيال الاشتباكات الحدودية بين قرغيزستان وطاجيكستان.

وكتب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس - في تغريدة عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي اليوم الأحد - "حياة المدنيين على المحك ونعرب عن خالص تعاطفنا مع الضحايا. ونحث الجانبين على الالتزام بوقف إطلاق النار ومضاعفة الجهود الرامية لاستعادة الهدوء من خلال السبل الدبلوماسية".

وكانت اشتباكات واسعة النطاق قد وقعت على حدود قرغيزستان وطاجيكستان صباح أمس الأول وسط اتهامات متبادلة للجانبين ببدء القصف.

ويتكرر وقوع الاشتباكات عبر الحدود سيئة الترسيم بين الجمهوريتين السابقتين بالاتحاد السوفيتي، لكنها عادة ما تهدأ سريعا، رغم أنها كادت تؤدي العام الماضي إلى حرب شاملة.