وكالة الفضاء الأوروبية: أوروبا يجب أن ترسل بعثة إلى القمر العقد الجاري

قال رئيس وكالة الفضاء الأوروبية (إيسا) جوزيف أشباخر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه لا يزال عازما على رؤية رائد فضاء أوروبي على سطح القمر خلال العقد الجاري.

وتوقع أشباخر، خلال مقابلة موسعة، أن الإمكانات الاقتصادية للقمر ستصبح واضحة فقط خلال العقد المقبل:"نحن فقط في بداية الاستخدام المستدام للقمر من أجل مشاريعنا حتى هذه اللحظة".

وفي حين أنه أقر بأن نطاق الإمكانات الاقتصادية للقمر لا يزال غير واضح، قال أشباخر إنه "مقتنع شخصيا بأن ذلك سيكون مفيدا".

وقال إن الميزانية تلعب دورا، حيث تستعد الوكالة ، التي تتخذ من باريس مقرا لها، لعقد المجلس الوزاري في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، حيث من المقرر أن تحدد الدول الأعضاء ميزانيتها وخارطة طريق للسنوات الثلاث القادمة.

ولم يكن العام الماضي واضح المعالم بالنسبة لوكالة الفضاء الأوروبية، وذلك مع عدم إنطلاق الصاروخ آريان 6.

لكن أشباخر أشار إلى وجود نجاحات أيضا، بما في ذلك الرحلة الأولى للصاروخ فيجا-سي، وعقد قمة الفضاء الأولى التي اتخذ خلالها الاتحاد الأوروبي ووكالة الفضاء الأوروبية قرارات مشتركة.

وقال أشباخر إن المزيد من أوجه عدم اليقين ظهرت هذا العام، وأبرزها إعلان روسيا عزمها على الانسحاب من محطة الفضاء الدولية بعد عام 2024، منهية بذلك ترتيبا يتم بموجبه تشغيل محطة الفضاء الدولية بشكل مشترك من قبل الولايات المتحدة وروسيا وكندا واليابان ووكالة الفضاء الأوروبية.

وأضاف أشباخر إنه في حين أن مستقبل محطة الفضاء الدولية غير مؤكد، فإن جيلا جديدا من رواد الفضاء سيطير قريبا إلى البوابة القمرية في إطار برنامج أرتميس القمري التابع لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا".