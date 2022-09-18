سفير ألمانيا في طرابلس يؤكد على الجهود الدولية لاستئناف العملية السياسية في ليبيا

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أكد سفير ألمانيا لدى ليبيا ميِخائيل أونماخت، خلال لقائه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، على الجهود الدولية لمساعدة ليبيا في استئناف عمليتها السياسية والانتخابية من أجل تحقيق السلام والاستقرار والازدهار.

وأوضح أونماخت في تغريدة له بموقع تويتر نقلتها بوابة أفريقيا الإخبارية اليوم السبت أن لقاءه مع الدبيبة كان بناء وجرى خلاله مناقشة آخر التطورات السياسية في ليبيا.

وكان سفير ألمانيا أعلن أمس الجمعة أنه بحث مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي نتائج اجتماع مجموعة P3+2+2 في برلين لتوحيد جهود المجتمع الدولي لحل الأزمة السياسية في ليبيا.

وثمن سفير ألمانيا جهود المجلس الرئاسي في إيجاد توافق حول القاعدة الدستورية للوصول إلى الانتخابات.